Россияне хотят блокировать Мариуполь, теряют вертолеты на Херсонщине — отчет Генштаба по регионам

По состоянию на 20-е сутки российского вторжения самая сложная ситуация - в районе Мариуполя, там россияне пытаются блокировать город на западной и восточной окраинах.

Источник: Генштаб в FB

Детали: На Николаевском направлении оккупантов остановили.

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На Южнобужском направлении россияне сосредоточили усилия на том, чтобы удержать занятые рубежи и усовершенствовать инженерное оборудование своих позиций. Они не отказываются от замысла продолжить наступление в направлении Кривого Рога.

В районе Чернобаевки (Херсонская область) враг потерял семь боевых вертолетов.

На Волынском направлении у оккупантов без изменений, они усиливают охрану украинско-белорусской границы - перебрасывают в приграничные с Украиной районы подразделения 120-й отдельной мотомтрилецкой бригады (МИНСК) Северо-Западного оперативного командования ВС РБ.

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На Полесском направлении активного наступления россиян не было. Понеся потери, враг, в нарушение норм Международного гуманитарного права, хаотически минирует местность.

На Сиверском направлении враги были сосредоточены на разведке, есть проблемы с обеспечением войск боеприпасами.

На Слобожанском направлении оккупанты пытаются перекрыть доступ к Сумам с юга и блокировать Изюм, безуспешно.

На Донецком направлении россияне не смогли продвинуться в направлении населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, понесли значительные потери и отошли. В районе Попасной противник пытается удержать положение. Нет успеха у Авдеевки.