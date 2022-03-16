WSJ: Байден в середу оголосить про виділення Україні Javelin та Stinger

16 березня президент США Джо Байден, як очікується, оголосить про виділення військової допомоги Україні на 1,01 млрд доларів.

Джерело: посадовці США у коментарі Wall Street Journal

Деталі: Очікується, що ця допомога включатиме ті ж види військової техніки, які, за словами чиновників США, найбільше потрібні українцям – мова йде про системи протитанкової та протиповітряної оборони, зокрема Javelin та Stinger.

Гроші надійдуть з пакету допомоги на 13,6 мільярда доларів, нещодавно виділених для України.

Що передувало: 15 березня Байден підписав закон про двопартійне фінансування, який передбачає виділення $13,6 млрд військової та гуманітарної допомоги Україні.