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WSJ: Байден в середу оголосить про виділення Україні Javelin та Stinger

Анастасія КалатурСереда, 16 березня 2022, 02:30
ФОТО: GETTY

16 березня президент США Джо Байден, як очікується, оголосить про виділення військової  допомоги Україні на 1,01 млрд доларів.

Джерело: посадовці США у коментарі Wall Street Journal

Деталі: Очікується, що ця допомога включатиме ті ж види військової техніки, які, за словами чиновників США, найбільше потрібні українцям – мова йде про системи протитанкової та протиповітряної оборони, зокрема  Javelin та Stinger.

Гроші надійдуть з пакету допомоги на 13,6 мільярда доларів, нещодавно виділених для України.

Що передувало: 15 березня Байден підписав закон про двопартійне фінансування, який передбачає виділення $13,6 млрд військової та гуманітарної допомоги Україні.

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Теми: БайденСШАзброя
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