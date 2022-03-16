WSJ: Байден в среду объявит о выделении Украине Javelin и Stinger
Среда, 16 марта 2022, 02:30
16 марта президент США Джо Байден, как ожидается, объявит о выделении военной помощи Украине на 1,01 млрд долларов.
Источник: чиновники США в комментарии Wall Street Journal
Детали: Ожидается, что эта помощь будет включать те же виды военной техники, которые, по словам чиновников США, наиболее нужны украинцам – речь идет о системах противотанковой и противовоздушной обороны, в частности Javelin и Stinger.
Деньги поступят из пакета помощи на 13,6 миллиарда долларов, недавно выделенных для Украины.
Что предшествовало: 15 марта Байден подписал закон о двухпартийном финансировании, предусматривающий выделение $13,6 млрд военной и гуманитарной помощи Украине.
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