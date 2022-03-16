На Донеччині росіяни вбили ще 4 цивільних

Донеччина під час війни. Фото поліції

Російські загарбники 15 березня вбили 4 мешканців Донецької області.

Джерело: Голова Донецької ОВА/ОДА в Телеграм

Пряма мова: "15 березня росіяни вбили ще 4 мешканців області: 2 у Вугледарі і 2 у Верхньоторецькому".

"Точну кількість жертв у Волновасі та Маріуполі встановити зараз неможливо".

Деталі: Крім того, за словами Кириленка, вдалося уточнити інформацію про ще 2 загиблих у Яцьківці внаслідок авіаудару 10 березня та про 2 загиблих у Маріуполі.

Поранення у вівторок отримали 2 людей в Авдіївці та 1 в Олександрополі.

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