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На Донеччині росіяни вбили ще 4 цивільних

Ольга Глущенко Середа, 16 березня 2022, 02:58
Донеччина під час війни. Фото поліції

Російські загарбники 15 березня вбили 4 мешканців Донецької області.

Джерело: Голова Донецької ОВА/ОДА в Телеграм

Пряма мова: "15 березня росіяни вбили ще 4 мешканців області: 2 у Вугледарі і 2 у Верхньоторецькому".

"Точну кількість жертв у Волновасі та Маріуполі встановити зараз неможливо".

Деталі: Крім того, за словами Кириленка, вдалося уточнити інформацію про ще 2 загиблих у Яцьківці внаслідок авіаудару 10 березня та про 2 загиблих у Маріуполі.

Поранення у вівторок отримали 2 людей в Авдіївці та 1 в Олександрополі.

Передісторія: 

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  • 14 березня російські окупанти обстріляли 15 населених пунктів у Донецькій області, щонайменше дві людини загинули, інформація про загиблих та поранених уточнюється.
 

Теми: Донецька областьвійнаРосія
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