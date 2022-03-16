В Донецкой области россияне убили еще 4 гражданских

Донецкая область во время войны. Фото полиции

Российские захватчики 15 марта убили 4 жителей Донецкой области.

Источник: Глава Донецкой ОВА/ОДА в Телеграмм

Прямая речь: "15 марта россияне убили еще 4 жителей области: 2 в Угледаре и 2 в Верхнеторецком".

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"Точное количество жертв в Волновахе и Мариуполе установить сейчас невозможно".

Детали: Кроме того, по словам Кириленко, удалось уточнить информацию о еще 2 погибших в Яцковке в результате авиаудара 10 марта и о 2 погибших в Мариуполе.

Ранения во вторник получили 2 человека в Авдеевке и 1 в Александрополе.

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