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В Донецкой области россияне убили еще 4 гражданских

Ольга ГлущенкоСреда, 16 марта 2022, 02:58
Донецкая область во время войны. Фото полиции

Российские захватчики 15 марта убили 4 жителей Донецкой области.

Источник: Глава Донецкой ОВА/ОДА в Телеграмм

Прямая речь: "15 марта россияне убили еще 4 жителей области: 2 в Угледаре и 2 в Верхнеторецком".

"Точное количество жертв в Волновахе и Мариуполе установить сейчас невозможно".

Детали: Кроме того, по словам Кириленко, удалось уточнить информацию о еще 2 погибших в Яцковке в результате авиаудара 10 марта и о 2 погибших в Мариуполе.

Ранения во вторник получили 2 человека в Авдеевке и 1 в Александрополе.

Предыстория: 

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  • 14 марта российские оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов в Донецкой области, по меньшей мере два человека погибли, информация о погибших и раненых уточняется.
 

Темы: Донецкая областьвойнаРосcия
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