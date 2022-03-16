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300 млрд російських доларів вже зарезервовані для України — радник Зеленського

Анастасія КалатурСереда, 16 березня 2022, 06:00
ФОТО: GETTY

300 млрд доларів Центробанку РФ  вже зарезервовані для України.

Джерело: радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко під час телемарафону, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Є 300 млрд доларів, які вже зарезервовані для нас, — це кошти від Центрального банку Росії, які перебувають на рахунках за межами Росії і які будуть надходити до нас. Це кошти, які додатково надходитимуть у фонд, які будуть надходити від заарештованого майна російської так званої еліти.., яке далі буде продаватися на ринку".

Деталі: Щодо частини цього майна будуть випущені так звані боргові зобов’язання, бонди.

Устенко зазначив, що якщо, наприклад, ідеться про футбольний клуб "Челсі", права на який заарештовані, то можна його зараз не продавати. Натомість можна випустити цінні папери, бонди — придбати їх, а вже потім продати цей клуб і повернути кошти бондами. Кошти від проданих бондів потраплять у фонд, який формується для відновлення України.

Нагадаємо: Україна в Гаазі наполягає на створенні окремого рахунку в ЄС, на який Росії будуть надходити кошти за газ і нафту – потім вони будуть спрямовані на відновлення економіки України і на репарації.

Теми: ЗеленськийРосія
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