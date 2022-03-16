300 млрд долларов Центробанка РФ уже зарезервированы для Украины.

Источник: советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко во время телемарафона, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Есть 300 млрд долларов, которые уже зарезервированы для нас, — это средства от Центрального банка России, которые находятся на счетах за пределами России и которые будут поступать к нам. Это средства, которые будут дополнительно поступать в фонд, которые будут поступать от арестованного имущества российской так называемой элиты.., которое дальше будет продаваться на рынке".

Детали: По части этого имущества будут выпущены так называемые долговые обязательства, бонды.

Устенко отметил, что если, например, речь идет о футбольном клубе "Челси", права на который арестованы, то можно его сейчас не продавать. Вместо этого можно выпустить ценные бумаги, бонды — приобрести их, а потом продать этот клуб и вернуть средства бондами. Денежные средства от проданных бондов попадут в фонд, который формируется для восстановления Украины.

Напомним: Украина в Гааге настаивает на создании отдельного счета в ЕС, на который России будут поступать средства за газ и нефть – затем они будут направлены на восстановление экономики Украины и на репарации.