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300 млрд российских долларов уже зарезервированы для Украины — советник Зеленского

Анастасия КалатурСреда, 16 марта 2022, 05:00
300 млрд российских долларов уже зарезервированы для Украины — советник Зеленского
ФОТО: GETTY

300 млрд долларов Центробанка РФ уже зарезервированы для Украины.

Источник: советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко во время телемарафона, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Есть 300 млрд долларов, которые уже зарезервированы для нас, — это средства от Центрального банка России, которые находятся на счетах за пределами России и которые будут поступать к нам. Это средства, которые будут дополнительно поступать в фонд, которые будут поступать от арестованного имущества российской так называемой элиты.., которое дальше будет продаваться на рынке".

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Детали: По части этого имущества будут выпущены так называемые долговые обязательства, бонды.

Устенко отметил, что если, например, речь идет о футбольном клубе "Челси", права на который арестованы, то можно его сейчас не продавать. Вместо этого можно выпустить ценные бумаги, бонды — приобрести их, а потом продать этот клуб и вернуть средства бондами. Денежные средства от проданных бондов попадут в фонд, который формируется для восстановления Украины.

Напомним: Украина в Гааге настаивает на создании отдельного счета в ЕС, на который России будут поступать средства за газ и нефть – затем они будут направлены на восстановление экономики Украины и на репарации.

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Темы: ЗеленскийРосcия
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