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Кадиров “засвітився” в Грозному — раніше він стверджував, що вже під Києвом

Анастасія КалатурСереда, 16 березня 2022, 05:54
Кадиров “засвітився” в Грозному — раніше він стверджував, що вже під Києвом
ФОТО: GETTY

Глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео, на якому він перебуває в аеропорту в Грозному – днем раніше Кадиров повідомляв, що вже знаходиться біля Києва.

Джерело: Telegram  Кадирова

Деталі: У своєму Telegram-каналі Кадиров опублікував повідомлення, що зустрів у грозненському аеропорту імені Ахмата-Хаджі Кадирова секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева.

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Що передувало: 14 березня Кадиров стверджував, що був у Гостомелі під Києвом, і погрожував, що вже може бути в столиці. Інформація про те, що Кадиров був в Україні, не підтверджена. 

Теми: КадировРосіявійна
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