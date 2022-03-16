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Кадыров "засветился" в Грозном — раньше он угрожал, что уже под Киевом

Анастасия КалатурСреда, 16 марта 2022, 06:54
ФОТО: GETTY

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором он находится в аэропорту в Грозном – днем ранее Кадыров сообщал, что уже находится возле Киева.

Источник: Telegram Кадырова

Детали: В своем Telegram-канале Кадыров опубликовал сообщение, что встретил в грозненском аэропорту имени Ахмата-Хаджи Кадырова секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Что предшествовало: 14 марта Кадыров утверждал, что был в Гостомеле под Киевом, и угрожал, что уже может быть в столице. Информация о том, что Кадыров был в Украине, не подтверждена.

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Темы: КадыровРосcиявойна
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