Гуманітарний коридор з Ізюма погоджений – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання "про довгоочікуваний порятунок людей з міста Ізюм" на Харківщині.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Сподіваюся, що в середу відбудеться довгоочікуваний порятунок людей з міста Ізюм Харківської області. Гуманітарний коридор погоджений.

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За минулу добу вдалося врятувати 28 тисяч 893 українці із районів бойових дій у Сумській, Харківській та Донецькій областях.

З них 20 тисяч змогли виїхати з Маріуполя. Поки що тільки власним транспортом. Там буде складна ситуація. Ми боремося за вас. Вибачте, все дуже складно".

Нагадаємо: Ситуація в Ізюмі Харківської області не краща, ніж у Маріуполі, і місту негайно потрібні гуманітарні коридори, заявив заступник міського голови Володимир Мацокін.