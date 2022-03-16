Гуманитарный коридор из Изюма согласован – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на "долгожданное спасение людей из города Изюм" в Харьковской области.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Надеюсь, что в среду состоится долгожданное спасение людей из города Изюм Харьковской области. Гуманитарный коридор согласован.

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За прошедшие сутки удалось спасти 28 тысяч 893 украинца из районов боевых действий в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

Из них 20 тысяч смогли уехать из Мариуполя. Пока только собственным транспортом. Там будет непростая ситуация. Мы боремся за вас. Извините, все очень сложно".

Напомним: Ситуация в Изюме Харьковской области не лучше, чем в Мариуполе, и городу немедленно нужны гуманитарные коридоры, заявил заместитель городского головы Владимир Мацокин.