Зеленський підписав закон про заборону на розповсюдження російської пропаганди

Президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій Російської Федерації.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Законопроєкт №5101 щодо заборони виготовлення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агресора, Верховна Рада ухвалила 3 березня, президент підписав його 14 березня. Ним внесено зміни до інших законів.

Закон забороняє пресі, телебаченню та радіо виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройну агресію Російської Федерації проти України у 2014 році, зокрема шляхом подання збройної агресії РФ проти України як "внутрішнього конфлікту", "громадянського конфлікту", "громадянської війни", заперечення тимчасової окупації частини території України.

Водночас забороняється прославлення (глорифікація) осіб, які здійснюють збройну агресію Росії проти України у 2014 році, представників як збройних формувань Російської Федерації, так і збройних банд та груп найманців, зокрема шляхом їх визначення як "повстанці", "ополченці", "ввічливі військові люди".

Закон також передбачає можливість припинити в Україні діяльність партій, релігійних та громадських організацій, діяльність яких спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу, порушення її суверенітету чи територіальної цілісності, пропаганду війни чи виправдання дій Росії як країни-агресора.

Цей закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.