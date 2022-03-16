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Зеленский подписал закон о запрете на распространение российской пропаганды

Елена РощинаСреда, 16 марта 2022, 07:36

Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий Российской Федерации.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Законопроект №5101 о запрете изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора, Верховная Рада приняла 3 марта, президент подписал его 14 марта. Им внесены изменения в другие законы.

Закон запрещает прессе, телевидению и радио оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в 2014 году, в частности путем представления вооруженной агрессии РФ против Украины как "внутреннего конфликта", "гражданского конфликта", "гражданской войны", отрицания временной оккупации части территории Украины.

В то же время запрещается прославление (глорификация) лиц, совершающих вооруженную агрессию России против Украины в 2014 году, представителей как вооруженных формирований Российской Федерации, так и вооруженных банд и групп наемников, в частности путем их определения как "повстанцы", "ополченцы", "вежливые военные люди".

Закон также предусматривает возможность прекратить в Украине деятельность партий, религиозных и общественных организаций, деятельность которых направлена ​​на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя, нарушение суверенитета или территориальной целостности, пропаганду войны или оправдание действий России как страны-агрессора.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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Темы: законодательствопропагандавойнаЗеленский
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