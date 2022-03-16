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Кличко: "Плани росіян взяти Київ не реалізуються. Ніколи!"

Ольга Глущенко Середа, 16 березня 2022, 06:48
Кличко: Плани росіян взяти Київ не реалізуються. Ніколи!
Мер Києва Віталій Кличко. Скриншот з відео

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що плани військ Росії взяти Київ не реалізуються ніколи.

Джерело: Кличко в ефірі каналу "Настоящее время"

Пряма мова: "Не дивлячись на те, що вже 3 тижні триває війна, плани не те що взяти Київ – навіть взяти Київ у кільце – були повністю зруйновані українськими військовими…

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На сьогоднішній день можу сказати чітко – працюємо в комунікації з військовими, постійно працюємо з теробороною.

Плани росіян взяти Київ не реалізуються. Ніколи!

Якщо вони в крайньому разі і зможуть взяти якісь будівлі, людей вони не візьмуть. Місто Київ – це не лише будівлі, які стоять у ньому і які зведені тут. Місто Київ – це в першу чергу люди".

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"Обстрілами вони (загарбники – ред.) намагаються навести страх, паніку в місті, але отримують зворотний ефект. У людей виникає злість, ненависть і бажання мстити".

Теми: Віталій КличкоКиїввійнаРосія
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