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Кличко: "Планы россиян взять Киев не реализуются. Никогда!"

Ольга ГлущенкоСреда, 16 марта 2022, 06:48
Кличко: Планы россиян взять Киев не реализуются. Никогда!
Мэр Киева Виталий Кличко. Скриншот с видео

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что планы войск России взять Киев не реализуются никогда.

Источник: Кличко в эфире канала "Настоящее время"

Прямая речь: "Несмотря на то, что уже 3 недели идет война, планы не только взять Киев – даже взять Киев в кольцо – были полностью разрушены украинскими военными…"

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На сегодняшний день могу сказать ясно – работаем в коммуникации с военными, постоянно работаем с терробороной.

Планы россиян взять Киев не реализуются. Никогда!

Если они в крайнем случае и смогут взять какие-нибудь здания, людей они не возьмут. Город Киев – это не только стоящие в нем здания, возведенные здесь. Киев – это в первую очередь люди".

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"Обстрелами они (захватчики – ред.) пытаются навести страх, панику в городе, но получают обратный эффект. У людей возникает злоба, ненависть и желание мстить".

Темы: Виталий КличкоКиеввойнаРосcия
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