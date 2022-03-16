Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві через обстріл стався обвал у 12-поверхівці

Олена РощінаСереда, 16 березня 2022, 06:52
У Києві через обстріл стався обвал у 12-поверхівці
Фото ДСНС

Під ранок 16 березня внаслідок ворожого обстрілу у Києві стався обвал у 12-поверховому житловому будинку у Шевченківському районі.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Києві

Деталі: 16 березня о 06:16 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про обвал у житловому будинку, що у Шевченківському районі.

Реклама:
 

Рятувальники виявили, що внаслідок потрапляння уламків снаряду у 12-поверховий житловий будинок, стався обвал будинку на 12-му та технічному поверсі, також було частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

Рятувальники відразу приступили до евакуації мешканців з будівлі та ліквідації окремих осередків пожежі.

 

Станом на 07:45 ліквідовано загорання на балконах 3, 10, 11 та 12 поверхів та у квартирі на верхньому поверсі. 

ВІДЕО ДНЯ

У дев’ятиповерховому житловому будинку горіння не спостерігається. 

Підрозділи ДСНС евакуювали 37 осіб, із них 2 особи травмовано. 

 

Роботи з пошуку постраждалих та розбирання конструкцій тривають.

На місці задіяно 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 чоловік особового складу.

Теми: Київвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Київ
The Guardian показав відео нічної ракетної атаки у Києві та її наслідків
У центрі Києва родичі зниклих та полонених вийшли на акцію
Доступ до укриттів в освітянських закладах Києва буде цілодобовим – Кличко
Останні новини
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
Усі новини...
Реклама: