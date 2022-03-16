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У Києві через обстріл стався обвал у 12-поверхівці

Олена РощінаСереда, 16 березня 2022, 07:52
Фото ДСНС

Під ранок 16 березня внаслідок ворожого обстрілу у Києві стався обвал у 12-поверховому житловому будинку у Шевченківському районі.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Києві

Деталі: 16 березня о 06:16 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про обвал у житловому будинку, що у Шевченківському районі.

 

Рятувальники виявили, що внаслідок потрапляння уламків снаряду у 12-поверховий житловий будинок, стався обвал будинку на 12-му та технічному поверсі, також було частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

Рятувальники відразу приступили до евакуації мешканців з будівлі та ліквідації окремих осередків пожежі.

 

Станом на 07:45 ліквідовано загорання на балконах 3, 10, 11 та 12 поверхів та у квартирі на верхньому поверсі. 

У дев’ятиповерховому житловому будинку горіння не спостерігається. 

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Підрозділи ДСНС евакуювали 37 осіб, із них 2 особи травмовано. 

 

Роботи з пошуку постраждалих та розбирання конструкцій тривають.

На місці задіяно 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 чоловік особового складу.

Теми: Київвійна
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