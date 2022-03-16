Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве из-за обстрела произошел обвал в 12-этажке

Елена РощинаСреда, 16 марта 2022, 06:52
В Киеве из-за обстрела произошел обвал в 12-этажке
Фото ГСЧС

Под утро 16 марта в результате вражеских обстрелов в Киеве произошел обвал в 12-этажном жилом доме в Шевченковском районе.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Киеве

Детали: 16 марта в 06:16 в Службу спасения 101 поступило сообщение об обвале в жилом доме в Шевченковском районе.

Реклама:
 

Спасатели обнаружили, что в результате попадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом, произошел обвал дома на 12-м и техническом этаже, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом.

Спасатели сразу приступили к эвакуации жителей из здания и ликвидации отдельных очагов пожара.

 

По состоянию на 07:45 ликвидировано возгорание на балконах 3, 10, 11 и 12 этажей и в квартире на верхнем этаже.

ВИДЕО ДНЯ

В девятиэтажном жилом доме горения не наблюдается.

Подразделения ГСЧС эвакуировали 37 человек, из них 2 получили травмы.

 

Работы по поиску пострадавших и разборке конструкций продолжаются.

На месте задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава.

Темы: Киеввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киев
Над Киевом ПВО уничтожила более 20 вражеских целей – КГВА
Ракетная атака на Киев: погибли два человека
В двух районах Киева зафиксированы падения обломков, возникли пожары
Последние новости
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: