В Киеве из-за обстрела произошел обвал в 12-этажке
Под утро 16 марта в результате вражеских обстрелов в Киеве произошел обвал в 12-этажном жилом доме в Шевченковском районе.
Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Киеве
Детали: 16 марта в 06:16 в Службу спасения 101 поступило сообщение об обвале в жилом доме в Шевченковском районе.
Спасатели обнаружили, что в результате попадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом, произошел обвал дома на 12-м и техническом этаже, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом.
Спасатели сразу приступили к эвакуации жителей из здания и ликвидации отдельных очагов пожара.
По состоянию на 07:45 ликвидировано возгорание на балконах 3, 10, 11 и 12 этажей и в квартире на верхнем этаже.
В девятиэтажном жилом доме горения не наблюдается.
Подразделения ГСЧС эвакуировали 37 человек, из них 2 получили травмы.
Работы по поиску пострадавших и разборке конструкций продолжаются.
На месте задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава.