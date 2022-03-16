Російський "АвтоВАЗ" відправляє всіх працівників у відпустку через "кризу поставок"
Середа, 16 березня 2022, 08:32
"АвтоВАЗ" відправив усіх співробітників у корпоративну відпустку з 4 квітня по 24 квітня "у зв'язку з кризою, що продовжується, у поставках електронних компонентів і з метою недопущення значного скорочення заробітку співробітників".
Джерело: російський "Интерфакс" з посиланням на заяву компанії
Деталі: У компанії сподіваються, що за цю відпустку вони накопичать "необхідний запас компонентів для стабільної роботи підприємств із 25 квітня, а також у травні".
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Довідка: "АвтоВАЗ" випускає автомобілі Lada та Renault.