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Російський "АвтоВАЗ" відправляє всіх працівників у відпустку через "кризу поставок"

Роман ПетренкоСереда, 16 березня 2022, 08:32
Російський АвтоВАЗ відправляє всіх працівників у відпустку через кризу поставок
ФОТО: VEDOMOSTI.RU

"АвтоВАЗ" відправив усіх співробітників у корпоративну відпустку з 4 квітня по 24 квітня "у зв'язку з кризою, що продовжується, у поставках електронних компонентів і з метою недопущення значного скорочення заробітку співробітників".

Джерело: російський "Интерфакс" з посиланням на заяву компанії

Деталі: У компанії сподіваються, що за цю відпустку вони накопичать "необхідний запас компонентів для стабільної роботи підприємств із 25 квітня, а також у травні".

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Довідка: "АвтоВАЗ" випускає автомобілі Lada та Renault.

Теми: Росіясанкціївійна
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