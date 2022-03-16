Российский "АвтоВАЗ" отправляет всех сотрудников в отпуск из-за "кризиса поставок"
Среда, 16 марта 2022, 08:32
"АвтоВАЗ" отправил всех сотрудников в корпоративный отпуск с 4 апреля по 24 апреля "в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников".
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на заявление компании
Детали: В компании надеются, что за этот отпуск они накопят "необходимый запас компонентов для стабильной работы предприятий с 25 апреля, а также в мае".
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Справка: "АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault.