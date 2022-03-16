Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российский "АвтоВАЗ" отправляет всех сотрудников в отпуск из-за "кризиса поставок"

Роман ПетренкоСреда, 16 марта 2022, 08:32
Российский АвтоВАЗ отправляет всех сотрудников в отпуск из-за кризиса поставок
ФОТО: VEDOMOSTI.RU

"АвтоВАЗ" отправил всех сотрудников в корпоративный отпуск с 4 апреля по 24 апреля "в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников".

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на заявление компании

Детали: В компании надеются, что за этот отпуск они накопят "необходимый запас компонентов для стабильной работы предприятий с 25 апреля, а также в мае".

Реклама:

Справка: "АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault.

Темы: Росcиясанкциивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
Есть подтвержденные данные о 386 украинских детях, усыновленных в России − Лубинец
Оккупанты заявили, что Украина снова пыталась атаковать Крымский мост
РФ возмутилась сокращением численности посольства в Дании
Последние новости
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: