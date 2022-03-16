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Росія у війні в Україні вже втратила 13,8 тисячі солдатів, 85 літаки та 108 гелікоптерів

Ірина БалачукСереда, 16 березня 2022, 09:30
Фото з Facebook Генерального штабу ЗСУ

Росія з початку підлого нападу на Україну втратила близько 13 800 військових, 430 танків, 108 гелікоптерів та 70 одиниць РСЗВ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько  13800 осіб,
  • танків ‒ 430 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1375 од,
  • артилерійських систем– 190 од,
  • РСЗВ – 70 од,
  • засоби ППО – 43 од,
  • літаків – 84 од,
  • гелікоптерів – 108 од,
  • автомобільної техніки – 819 од,
  • кораблі/катери – 3 од,
  • цистерн з ПММ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11,
  • спеціальна техніка – 10.

У Генштабі наголосили, що ці дані уточнюються. Підрахунок втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.  

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Теми: Росіявійна
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