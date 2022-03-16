Росія у війні в Україні вже втратила 13,8 тисячі солдатів, 85 літаки та 108 гелікоптерів
Середа, 16 березня 2022, 08:30
Росія з початку підлого нападу на Україну втратила близько 13 800 військових, 430 танків, 108 гелікоптерів та 70 одиниць РСЗВ.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 13800 осіб,
- танків ‒ 430 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1375 од,
- артилерійських систем– 190 од,
- РСЗВ – 70 од,
- засоби ППО – 43 од,
- літаків – 84 од,
- гелікоптерів – 108 од,
- автомобільної техніки – 819 од,
- кораблі/катери – 3 од,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11,
- спеціальна техніка – 10.
У Генштабі наголосили, що ці дані уточнюються. Підрахунок втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.