Росія у війні в Україні вже втратила 13,8 тисячі солдатів, 85 літаки та 108 гелікоптерів

Росія з початку підлого нападу на Україну втратила близько 13 800 військових, 430 танків, 108 гелікоптерів та 70 одиниць РСЗВ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 13800 осіб,

танків ‒ 430 од,

бойових броньованих машин ‒ 1375 од,

артилерійських систем– 190 од,

РСЗВ – 70 од,

засоби ППО – 43 од,

літаків – 84 од,

гелікоптерів – 108 од,

автомобільної техніки – 819 од,

кораблі/катери – 3 од,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11,

спеціальна техніка – 10.

У Генштабі наголосили, що ці дані уточнюються. Підрахунок втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.