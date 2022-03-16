Россия в войне в Украине уже потеряла 13,8 тысячи солдат, 85 самолетов и 108 вертолетов
Среда, 16 марта 2022, 08:30
Россия с начала своего подлого нападения на Украину потеряла около 13 800 военных, 430 танков, 108 вертолетов и 70 единиц РСЗО.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.03 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 13800 человек,
- танков ‒ 430 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1375 ед,
- артиллерийских систем – 190 ед,
- РСЗО – 70 ед,
- средства ПВО – 43 ед,
- самолетов – 84 ед,
- вертолетов – 108 ед,
- автомобильной техники – 819 ед,
- корабли/катера – 3 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11,
- специальная техника – 10.
В Генштабе подчеркнули, что эти данные уточняются. Подсчет потерь врага осложняется высокой интенсивностью боевых действий.