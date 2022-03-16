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Россия в войне в Украине уже потеряла 13,8 тысячи солдат, 85 самолетов и 108 вертолетов

Ирина БалачукСреда, 16 марта 2022, 09:30
Фото с Facebook Генерального штаба ВСУ

Россия с начала своего подлого нападения на Украину потеряла около 13 800 военных, 430 танков, 108 вертолетов и 70 единиц РСЗО.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 13800 человек,
  • танков ‒ 430 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1375 ед,
  • артиллерийских систем – 190 ед,
  • РСЗО – 70 ед,
  • средства ПВО – 43 ед,
  • самолетов – 84 ед,
  • вертолетов – 108 ед,
  • автомобильной техники – 819 ед,
  • корабли/катера – 3 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11,
  • специальная техника – 10.

В Генштабе подчеркнули, что эти данные уточняются. Подсчет потерь врага осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Темы: Росcиявойна
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