Россия в войне в Украине уже потеряла 13,8 тысячи солдат, 85 самолетов и 108 вертолетов

Россия с начала своего подлого нападения на Украину потеряла около 13 800 военных, 430 танков, 108 вертолетов и 70 единиц РСЗО.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 13800 человек,

танков ‒ 430 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1375 ед,

артиллерийских систем – 190 ед,

РСЗО – 70 ед,

средства ПВО – 43 ед,

самолетов – 84 ед,

вертолетов – 108 ед,

автомобильной техники – 819 ед,

корабли/катера – 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11,

специальная техника – 10.

В Генштабе подчеркнули, что эти данные уточняются. Подсчет потерь врага осложняется высокой интенсивностью боевых действий.