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Окупанти відпустили 6 співробітників і волонтерів, яких викрали з Бучанської міськради

Ірина БалачукСереда, 16 березня 2022, 13:12
Бучанська міська рада. Фото з Telegram

Російські загарбники викрали 6 людей, які перебували у будівлі Бучанської міської ради та до останнього надавали допомогу мешканцям. Серед полонених – співробітники міськради і волонтери. В обідню пору 16 березня стало відомо, що їх усіх відпустили. 

Джерело: Бучанська міська рада у Telegram  

Дослівно міськрада: "Увечері 15 березня російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста".

Деталі: Зокрема, російські окупанти викрали:

  • Гапченка Дмитра Олександровича (керуючий справами Бучанської міськради);
  • Черкаського Леоніда Юхимовича;
  • Цигана Миколу Володимировича;
  • Ющенка Анатолія Вікторовича;
  • Уманця Володимира Олександровича (охорона);
  • Матюка Сергія Олександровича.

Повідомляється, що росіяни викинули паспорти та інші документи полонених, коли від’їжджали.

Бучанська міська рада закликала Офіс президента, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук та керівництво Київської обласної військової адміністрації допомоги у звільненні цих людей.

ОНОВЛЕНО: В обідню пору 16 березня Бучанська міськрада повідомила, що має перевірену інформацію, що усіх заручників відпустили.  

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Дослівно Бучанська міськрада: "Щойно ми отримали перевірену інформацію, що  заручники, про  захоплення яких ми повідомили сьогодні вранці, живі і здорові, їх відпустили, і вони повернулись до своїх рідних. У всіх їх забрали сім-карти, тому вони зараз не на зв’язку".

Теми: Київська областьвійнаполонені
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