Окупанти відпустили 6 співробітників і волонтерів, яких викрали з Бучанської міськради

Російські загарбники викрали 6 людей, які перебували у будівлі Бучанської міської ради та до останнього надавали допомогу мешканцям. Серед полонених – співробітники міськради і волонтери. В обідню пору 16 березня стало відомо, що їх усіх відпустили.

Джерело: Бучанська міська рада у Telegram

Дослівно міськрада: "Увечері 15 березня російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста".

Деталі: Зокрема, російські окупанти викрали:

Гапченка Дмитра Олександровича (керуючий справами Бучанської міськради);

Черкаського Леоніда Юхимовича;

Цигана Миколу Володимировича;

Ющенка Анатолія Вікторовича;

Уманця Володимира Олександровича (охорона);

Матюка Сергія Олександровича.

Повідомляється, що росіяни викинули паспорти та інші документи полонених, коли від’їжджали.

Бучанська міська рада закликала Офіс президента, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук та керівництво Київської обласної військової адміністрації допомоги у звільненні цих людей.

ОНОВЛЕНО: В обідню пору 16 березня Бучанська міськрада повідомила, що має перевірену інформацію, що усіх заручників відпустили.

Дослівно Бучанська міськрада: "Щойно ми отримали перевірену інформацію, що заручники, про захоплення яких ми повідомили сьогодні вранці, живі і здорові, їх відпустили, і вони повернулись до своїх рідних. У всіх їх забрали сім-карти, тому вони зараз не на зв’язку".