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Оккупанты отпустили 6 сотрудников и волонтеров, которых похитили из Бучанского горсовета

Ирина БалачукСреда, 16 марта 2022, 12:12
Оккупанты отпустили 6 сотрудников и волонтеров, которых похитили из Бучанского горсовета
Бучанский городской совет. Фото с Telegram

Российские захватчики похитили 6 человек, которые находились в здании Бучанского городского совета и до последнего оказывали помощь жителям. Среди пленных – сотрудники горсовета и волонтеры. В обед 16 марта стало известно, что их всех отпустили.

Источник: Бучанский городской совет в Telegram

Дословно горсовет: "Вечером 15 марта российские оккупанты совершили погром в административном здании Бучанского городского совета и взяли в плен наших сотрудников и волонтеров, которые до последнего под обстрелами помогали жителям нашего города".

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Детали: В частности, российские оккупанты похитили:

  • Гапченко Дмитрия Александровича (управляющий делами Бучанского горсовета);
  • Черкасского Леонида Ефимовича;
  • Цыгана Николая Владимировича;
  • Ющенко Анатолия Викторовича;
  • Уманца Владимира Александровича (охрана);
  • Матюка Сергея Александровича.

Сообщается, что россияне выбросили паспорта и другие документы пленных, когда уезжали.

Бучанский городской совет призвал Офис президента, министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук и руководство Киевской областной военной администрации помочь в освобождении этих людей.

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ОБНОВЛЕНО: В обед 16 марта Бучанский горсовет сообщил, что имеет проверенную информацию, что всех заложников отпустили.

Дословно Бучанский горсовет: "Только что мы получили проверенную информацию, что заложники, о захвате которых мы сообщили сегодня утром, живы и здоровы, их отпустили, и они вернулись к своим родным. У всех их забрали сим-карты, поэтому они сейчас не на связи".  

Темы: Киевская областьвойнапленные
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