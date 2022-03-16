Оккупанты отпустили 6 сотрудников и волонтеров, которых похитили из Бучанского горсовета
Российские захватчики похитили 6 человек, которые находились в здании Бучанского городского совета и до последнего оказывали помощь жителям. Среди пленных – сотрудники горсовета и волонтеры. В обед 16 марта стало известно, что их всех отпустили.
Источник: Бучанский городской совет в Telegram
Дословно горсовет: "Вечером 15 марта российские оккупанты совершили погром в административном здании Бучанского городского совета и взяли в плен наших сотрудников и волонтеров, которые до последнего под обстрелами помогали жителям нашего города".
Детали: В частности, российские оккупанты похитили:
- Гапченко Дмитрия Александровича (управляющий делами Бучанского горсовета);
- Черкасского Леонида Ефимовича;
- Цыгана Николая Владимировича;
- Ющенко Анатолия Викторовича;
- Уманца Владимира Александровича (охрана);
- Матюка Сергея Александровича.
Сообщается, что россияне выбросили паспорта и другие документы пленных, когда уезжали.
Бучанский городской совет призвал Офис президента, министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук и руководство Киевской областной военной администрации помочь в освобождении этих людей.
ОБНОВЛЕНО: В обед 16 марта Бучанский горсовет сообщил, что имеет проверенную информацию, что всех заложников отпустили.
Дословно Бучанский горсовет: "Только что мы получили проверенную информацию, что заложники, о захвате которых мы сообщили сегодня утром, живы и здоровы, их отпустили, и они вернулись к своим родным. У всех их забрали сим-карты, поэтому они сейчас не на связи".