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Британська розвідка поділилася оцінкою військової ситуації в Україні

"Європейська правда"Середа, 16 березня 2022, 09:24

У британській розвідці вважають, що російські сили продовжують "буксувати" через те, що прив’язані до мережі доріг і що Україна не втратила контроль у повітрі. 

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Міноборони Британії від 16 березня.

За їхньою оцінкою, російські війська значною мірою залишаються прив’язані до доріг і, схоже, не наважуються на маневри поза ними. Ключову роль у стриманні їхнього просування зіграло рішення України підривати мости на маршрутах наступу.

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"Через те, що Росія і далі не може отримати над контроль над повітрям, це суттєво зменшило їхню спроможність ефективно задіювати маневри у повітряному просторі та ще більше обмежує наявні варіанти… ЗСУ у своїй тактиці вміло скористалися недостатньою маневреністю російських сил, розлагодивши їхнє просування і завдавши тяжких втрат", - зазначають у повідомленні.

Днями колишній командувач армії США у Європі Бен Ходжес сказав, що, за його оцінками, протягом 10 днів російські сили опиняться у становищі, коли вже не можуть проводити наступальні операції. 

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Теми: БразиліявійнаУкраїна
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