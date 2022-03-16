Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка поділилася оцінкою військової ситуації в Україні

"Європейська правда"Середа, 16 березня 2022, 10:24

У британській розвідці вважають, що російські сили продовжують "буксувати" через те, що прив’язані до мережі доріг і що Україна не втратила контроль у повітрі. 

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Міноборони Британії від 16 березня.

За їхньою оцінкою, російські війська значною мірою залишаються прив’язані до доріг і, схоже, не наважуються на маневри поза ними. Ключову роль у стриманні їхнього просування зіграло рішення України підривати мости на маршрутах наступу.

"Через те, що Росія і далі не може отримати над контроль над повітрям, це суттєво зменшило їхню спроможність ефективно задіювати маневри у повітряному просторі та ще більше обмежує наявні варіанти… ЗСУ у своїй тактиці вміло скористалися недостатньою маневреністю російських сил, розлагодивши їхнє просування і завдавши тяжких втрат", - зазначають у повідомленні.

Днями колишній командувач армії США у Європі Бен Ходжес сказав, що, за його оцінками, протягом 10 днів російські сили опиняться у становищі, коли вже не можуть проводити наступальні операції. 

Теми: БразиліявійнаУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський про мітинг Путіна: Уявіть, що на стадіоні 14 тисяч трупів

Окупанти тимчасово відрізали Україну від Азовського моря – штаб

НАТО забезпечить постачання в Україну комплексів ППО

ФОТО, ВІДЕОСпалені будинки й знищений ТРЦ: фото Маріуполя з супутника і відео з дрона

відеоЗМІ: У Білорусі знову зводять понтонну переправу через Прип'ять

Стефанчук допустив зміну Конституції в частині руху до НАТО

Усі новини...
Бразилія
Британська розвідка: ППО України досягла значних успіхів проти літаків РФ
Кількість загиблих від повеней і зсувів в Бразилії перевищила сотню
Повені та зсуви у Бразилії забрали життя щонайменше 94 осіб
Останні новини
04:10
Графік евакуаційних потягів на 19 березня
03:48
США спостерігають за діями Китаю і занепокоєні його можливістю допомогти Росії
03:30
ЗМІ: У ЄС думають використати статки підсанкційних російських олігархів для репарацій Україні
03:20
Щонайменше 12 цивільних за добу вбили росіяни на Донеччині
02:50
Росіяни обстріляли лікарню в Тростянці
02:40
Президент Сербії закликав Зеленського та Путіна "стати зрадниками" й піти на компроміс
02:30
Зведення Генштабу: ЗСУ ідуть у контрнаступ в операційних районах
02:00
Девід Кемерон поїхав до Польщі допомагати українським біженцям
01:58
Провал на суші загарбники заміщають бомбардуваннями – випустили 14 ракет
01:50
Голова ОДА Сумщини: Росіяни з допомогою місцевих викрадають і катують людей
Усі новини...