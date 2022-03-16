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Британская разведка поделилась оценкой военной ситуации в Украине

"Европейская правда"Среда, 16 марта 2022, 09:24

В британской разведке считают, что российские силы продолжают "буксовать" из-за того, что привязаны к сети дорог и Украина не потеряла контроль в воздухе.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании от 16 марта.

По их оценке, российские войска в значительной степени остаются привязаны к дорогам и, похоже, не решаются на маневры вне них. Ключевую роль в сдерживании их продвижения сыграло решение Украины взрывать мосты на маршрутах наступления.

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"Из-за того, что Россия и дальше не может получить контроль над воздухом, это существенно уменьшило их способность эффективно маневрировать в воздушном пространстве и еще больше ограничивает имеющиеся варианты… ВСУ в своей тактике умело воспользовались недостаточной маневренностью российских сил, затормозив их продвижение и нанеся тяжелые потери", - отмечают в сообщении.

На днях бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес сказал, что, по его оценкам, в течение 10 дней российские силы окажутся в положении, когда уже не могут проводить наступательные операции.

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Темы: БразилиявойнаУкраина
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