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Спецгрупа СБУ та прокурорів шукає Медведчука по всій Україні

Михайло Ткач, Валентина РоманенкоСереда, 16 березня 2022, 11:39
МЕДВЕДЧУК, ФОТО GETTY IMAGES

Розшуком підозрюваного у державній зраді кума Путіна Віктора Медведчука займається посилена група силовиків, втікач може переховуватися в колег із партії "Опозиційна платформа – За життя".

Джерело: публікація "Української правди"

Деталі: За інформацією джерел УП в одному з правоохоронних органів, який веде розслідування справ Медведчука, станом на 11 березня у правоохоронців була інформація, що підозрюваний залишив свій маєток орієнтовно 24 лютого, вимкнув телефони і відтоді не виходив на зв'язок.

За оперативною інформацією, Медведчук перебуває на території України та переховується у колег з "Опозиційної платформи - За життя" та інших соратників.

Наразі пошуком Медведчука займається спеціальна група, до якої входять співробітники СБУ та Офісу генпрокурора. Оперативно-розшукові заходи, за словами джерел, проводяться по всій країні, зокрема у західних областях.

При цьому серед соратників Медведчука відпрацьовувалась адреса Нестора Шуфрича на Закарпатті. Але оперативні заходи та відпрацювання можливих місць переховування наразі результатів не дали.

Також, за словами співрозмовників УП, посилено моніториться прикордонна зона. Розшук триває. У пошуках задіяна значна кількість особового складу.

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Знати більше: Втікач №1. В пошуках Медведчука

Що передувало: 27 лютого стало відомо, що народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя", кум Путіна Віктор Медведчук втік з-під арешту.

При цьому адвокатка Медведчука Лариса Чередніченко у коментарі Суспільному сказала, що він "перебуває у безпечному місці у Києві".

Нагадаємо: Один з провідних проросійських політиків в Україні підозрюється у низці тяжких злочинів проти національної безпеки. 8 жовтня 2021 року Медведчуку вручили нову підозру - у держзраді та сприянні діяльності терористичної організації. Він перебував під домашнім арештом.

Теми: Медведчук
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