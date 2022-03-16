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Спецгрупа СБУ та прокурорів шукає Медведчука по всій Україні

Михайло Ткач, Валентина РоманенкоСереда, 16 березня 2022, 10:39
Спецгрупа СБУ та прокурорів шукає Медведчука по всій Україні
МЕДВЕДЧУК, ФОТО GETTY IMAGES

Розшуком підозрюваного у державній зраді кума Путіна Віктора Медведчука займається посилена група силовиків, втікач може переховуватися в колег із партії "Опозиційна платформа – За життя".

Джерело: публікація "Української правди"

Деталі: За інформацією джерел УП в одному з правоохоронних органів, який веде розслідування справ Медведчука, станом на 11 березня у правоохоронців була інформація, що підозрюваний залишив свій маєток орієнтовно 24 лютого, вимкнув телефони і відтоді не виходив на зв'язок.

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За оперативною інформацією, Медведчук перебуває на території України та переховується у колег з "Опозиційної платформи - За життя" та інших соратників.

Наразі пошуком Медведчука займається спеціальна група, до якої входять співробітники СБУ та Офісу генпрокурора. Оперативно-розшукові заходи, за словами джерел, проводяться по всій країні, зокрема у західних областях.

При цьому серед соратників Медведчука відпрацьовувалась адреса Нестора Шуфрича на Закарпатті. Але оперативні заходи та відпрацювання можливих місць переховування наразі результатів не дали.

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Також, за словами співрозмовників УП, посилено моніториться прикордонна зона. Розшук триває. У пошуках задіяна значна кількість особового складу.

Знати більше: Втікач №1. В пошуках Медведчука

Що передувало: 27 лютого стало відомо, що народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя", кум Путіна Віктор Медведчук втік з-під арешту.

При цьому адвокатка Медведчука Лариса Чередніченко у коментарі Суспільному сказала, що він "перебуває у безпечному місці у Києві".

Нагадаємо: Один з провідних проросійських політиків в Україні підозрюється у низці тяжких злочинів проти національної безпеки. 8 жовтня 2021 року Медведчуку вручили нову підозру - у держзраді та сприянні діяльності терористичної організації. Він перебував під домашнім арештом.

Теми: Медведчук
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