Спецгруппа СБУ и прокуроров ищет Медведчука по всей Украине

Розыском подозреваемого в государственной измене кума Путина Виктора Медведчука занимается усиленная группа силовиков, беглец может скрываться у коллег из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Источник: публикация "Украинской правды"

Детали: По информации источников УП в одном из правоохранительных органов, ведущем расследование дел Медведчука, по состоянию на 11 марта у правоохранителей была информация, что подозреваемый покинул свой дом ориентировочно 24 февраля, выключил телефоны и с тех пор не выходил на связь.

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По оперативной информации, Медведчук находится на территории Украины и скрывается у коллег из "Оппозиционной платформы – За жизнь" и других соратников.

В настоящее время поиском Медведчука занимается специальная группа, в которую входят сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора. Оперативно-розыскные мероприятия, по словам источников, проводятся по всей стране, в том числе в западных областях.

При этом среди соратников Медведчука отрабатывался адрес Нестора Шуфрича в Закарпатье. Но оперативные мероприятия и отработка возможных мест укрывательства пока результатов не дали.

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Также, по словам собеседников УП, усиленно мониторится пограничная зона. Розыск продолжается. В поисках задействовано значительное количество личного состава.

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Что предшествовало: 27 февраля стало известно, что народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизн"ь, кум Путина Виктор Медведчук сбежал из-под ареста.

При этом адвокат Медведчука Лариса Чередниченко в комментарии "Суспільному" сказала, что он "находится в безопасном месте в Киеве".

Напомним: Один из ведущих пророссийских политиков в Украине подозревается в ряде тяжких преступлений против национальной безопасности. 8 октября 2021 года Медведчуку вручили новое подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации. Он был под домашним арестом.