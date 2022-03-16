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Російські окупанти вбили рятувальника на Київщині

Ірина БалачукСереда, 16 березня 2022, 11:58
Рятувальник Володимир Ярмолюк. Фото ДСНС

Російські загарбники убили рятувальника ДСНС Володимира Ярмолюка у с. Велика Димерка Київської області.

Джерело: ДСНС у Київській області у Facebook

Дослівно ДСНС: "Російськими окупантами у с. Велика Димерка Броварського району холоднокровно був вбитий наш колега, начальник караулу 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари, лейтенант служби цивільного захисту Ярмолюк Володимир Сергійович".  

Деталі: Рятувальника убили 15 березня.

За яких обставин загинув Ярмолюк, не повідомляється.

Передісторія: 

  • 15 березня у ДСНС повідомили, що під час активних бойових дій в Україні 17 рятувальників загинули, 32 травмовані та один – перебуває в полоні.

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Теми: Київська областьДСНСвійна
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