Російські окупанти вбили рятувальника на Київщині
Середа, 16 березня 2022, 10:58
Російські загарбники убили рятувальника ДСНС Володимира Ярмолюка у с. Велика Димерка Київської області.
Джерело: ДСНС у Київській області у Facebook
Дослівно ДСНС: "Російськими окупантами у с. Велика Димерка Броварського району холоднокровно був вбитий наш колега, начальник караулу 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари, лейтенант служби цивільного захисту Ярмолюк Володимир Сергійович".
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Деталі: Рятувальника убили 15 березня.
За яких обставин загинув Ярмолюк, не повідомляється.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 15 березня у ДСНС повідомили, що під час активних бойових дій в Україні 17 рятувальників загинули, 32 травмовані та один – перебуває в полоні.