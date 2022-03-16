Російські окупанти вбили рятувальника на Київщині

Російські загарбники убили рятувальника ДСНС Володимира Ярмолюка у с. Велика Димерка Київської області.

Джерело: ДСНС у Київській області у Facebook

Дослівно ДСНС: "Російськими окупантами у с. Велика Димерка Броварського району холоднокровно був вбитий наш колега, начальник караулу 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари, лейтенант служби цивільного захисту Ярмолюк Володимир Сергійович".

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Деталі: Рятувальника убили 15 березня.

За яких обставин загинув Ярмолюк, не повідомляється.

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