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Российские оккупанты убили спасателя в Киевской области

Ирина БалачукСреда, 16 марта 2022, 10:58
Российские оккупанты убили спасателя в Киевской области
Спасатель Владимир Ярмолюк. Фото ГСЧС

Российские захватчики убили спасателя ГСЧС Владимира Ярмолюка в с. Большая Дымерка Киевской области.

Источник: ГСЧС в Киевской области в Facebook

Дословно ГСЧС: "Российскими оккупантами в с. Большая Дымерка Броварского района хладнокровно был убит наш коллега, начальник караула 56-й Государственной пожарно-спасательной части г. Бровары, лейтенант службы гражданской защиты Ярмолюк Владимир Сергеевич".

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Детали: Спасателя убили 15 марта.

При каких обстоятельствах погиб Ярмолюк, не сообщается.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 15 марта в ГСЧС сообщили, что в ходе активных боевых действий в Украине 17 спасателей погибли, 32 травмированы и один – находится в плену.

Темы: Киевская областьГСЧСвойна
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