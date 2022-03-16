Российские оккупанты убили спасателя в Киевской области

Российские захватчики убили спасателя ГСЧС Владимира Ярмолюка в с. Большая Дымерка Киевской области.

Источник: ГСЧС в Киевской области в Facebook

Дословно ГСЧС: "Российскими оккупантами в с. Большая Дымерка Броварского района хладнокровно был убит наш коллега, начальник караула 56-й Государственной пожарно-спасательной части г. Бровары, лейтенант службы гражданской защиты Ярмолюк Владимир Сергеевич".

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Детали: Спасателя убили 15 марта.

При каких обстоятельствах погиб Ярмолюк, не сообщается.

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