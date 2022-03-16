Евакуаційні поїзди відправляються з Києва і під час комендантської години

Поїзди від київського вокзалу відправляються попри комендантську годину, яка триває у столиці з вечора 15 березня до ранку 17 березня.

Джерело: голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін у загальнонаціональному телеефірі

Пряма мова: "В період комендантської години сісти на потяг можна. Ми закликаємо поважати заклики влади, поважати комендантську годину. Але якимось чином навіть сьогодні до вокзалу в Києві добираються люди – і їм треба якось їхати.

Працівники живуть на вокзалі чимало днів. Вокзал працює в нормальному режимі і не припиняє роботу навіть у комендантську годину.

Ми не призначали додаткових потягів, але і не прибирали планові. Є приміські, які прибувають на вокзал. Ми не різали на корню евакуаційні рейси з Києва".

Цьому передувало: У Києві оголосили комендантську годину з 20:00 вівторка 15 березня до 7:00 четверга 17 березня

У зв'язку з цим "Укрзалізниця" повідомила про зміни у графіку руху пасажирських поїздів. У період дії комендантської години вхід до вокзалів Київ-Пасажирський та Дарниця, а також посадка на пасажирські поїзди у Києві дозволені тільки транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал до комендантської години.

Вихід із вокзалу може бути обмежений поліцією з міркувань безпеки.