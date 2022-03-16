Эвакуационные поезда отправляются из Киева и во время комендантского часа

Поезда от киевского вокзала отправляются, несмотря на комендантский час, который длится в столице с вечера 15 марта до утра 17 марта.

Источник: глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин в общенациональном телеэфире

Прямая речь: "В период комендантского часа сесть на поезд можно. Мы призываем уважать призывы власти, уважать комендантский час. Но каким-то образом даже сегодня до вокзала в Киеве добираются люди – и им нужно ехать.

Работники живут на вокзале много дней. Вокзал работает в нормальном режиме и не прекращает работу даже в комендантский час.

Мы не назначали дополнительные поезда, но и не убирали плановые. Есть пригородные, которые прибывают на вокзал. Мы не резали на корню эвакуационные рейсы из Киева".

Этому предшествовало: В Киеве объявили комендантский час с 20:00 вторника 15 марта до 7:00 четверга 17 марта.

В связи с этим "Укрзалізниця" сообщила об изменениях в графике движения пассажирских поездов. В период действия комендантского часа вход в вокзалы Киев-Пассажирский и Дарница, а также посадка на пассажирские поезда в Киеве разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, попавшим на вокзал в комендантский час.

Выход с вокзала может быть ограничен полицией из соображений безопасности.