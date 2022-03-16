Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эвакуационные поезда отправляются из Киева и во время комендантского часа

Евгений Руденко, Елена РощинаСреда, 16 марта 2022, 11:00

Поезда от киевского вокзала отправляются, несмотря на комендантский час, который длится в столице с вечера 15 марта до утра 17 марта.

Источник: глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин в общенациональном телеэфире

Прямая речь: "В период комендантского часа сесть на поезд можно. Мы призываем уважать призывы власти, уважать комендантский час. Но каким-то образом даже сегодня до вокзала в Киеве добираются люди – и им нужно ехать.

Реклама:

Работники живут на вокзале много дней. Вокзал работает в нормальном режиме и не прекращает работу даже в комендантский час.

Мы не назначали дополнительные поезда, но и не убирали плановые. Есть пригородные, которые прибывают на вокзал. Мы не резали на корню эвакуационные рейсы из Киева".

Этому предшествовало: В Киеве объявили комендантский час с 20:00 вторника 15 марта до 7:00 четверга 17 марта.

ВИДЕО ДНЯ

В связи с этим "Укрзалізниця" сообщила об изменениях в графике движения пассажирских поездов. В период действия комендантского часа вход в вокзалы Киев-Пассажирский и Дарница, а также посадка на пассажирские поезда в Киеве разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, попавшим на вокзал в комендантский час.

Выход с вокзала может быть ограничен полицией из соображений безопасности.

Темы: КиевУкрзализныцявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киев
За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов
В Киеве введут новый формат пропусков для передвижения в комендантский час
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
Последние новости
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: