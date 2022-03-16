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Україна як Швеція – у Кремлі розповіли про можливі компроміси з Києвом

Ірина БалачукСереда, 16 березня 2022, 12:20
Дмитро Пєсков. Фото Getty Images

У Кремлі заявили, що можуть розглядати як компроміс із Києвом статус України як демілітаризованої країни із власною армією за прикладом Швеції.

Джерело: РИА Новости з посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Ідея України як демілітаризованої країни з власною армією за прикладом Австрії чи Швеції може розглядатися як компроміс".

Деталі: Раніше помічник президента РФ Володимир Мединський заявив, що на переговорах Київ нібито пропонує австрійський або шведський варіант нейтралітету – демілітаризовану державу з власною армією.

Пряма мова Мединського: "Україна пропонує австрійський, шведський варіант нейтральної демілітаризованої держави, але при цьому держави, яка має власну армію та військово-морські сили. Усі ці питання обговорюються на рівні керівництв міністерств оборони Росії та України".

В Офісі президента України на ці заяви завили, що Україна вимагає особливий варіант нейтралітету з юридично вивіреними і не протокольними гарантіями безпеки.

Теми: Росіявійна
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