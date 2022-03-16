Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина как Швеция – в Кремле рассказали о возможных компромиссах с Киевом

Ирина БалачукСреда, 16 марта 2022, 12:20
Дмитрий Песков. Фото Getty Images

В Кремле заявили, что могут рассматривать как компромисс с Киевом статус Украины как демилитаризованной страны с собственной армией по примеру Швеции.

Источник: РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Идея Украины как демилитаризованной страны с собственной армией по примеру Австрии или Швеции может рассматриваться как компромисс".

Детали: Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что на переговорах Киев якобы предлагает для Украины австрийский или шведский вариант нейтралитета – демилитаризованное государство с собственной армией.

Прямая речь Мединского: "Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины".

В Офисе президента Украины заявили на это, что Украина требует особый вариант нейтралитета с юридически выверенными и не протокольными гарантиями безопасности.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Росcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

обновлено от 18:01УП стали известны детали выезда Суркисов из Украины в начале войны: вывезли более 17 млн ​​долларов

Зеленский: Компромиссы с РФ могут вынести на референдум

Зеленский: Чтобы выполнить ультиматум России, нужно всех нас уничтожить

Мариуполь: россияне обстреляли эвакуационные автобусы с детьми, есть пострадавшие

Россия отказалась от переговоров с Японией о спорных Курилах

В РФ составили список 557 погибших россиян на войне с Украиной

Все новости...
Росcия
РФ потеряет 3 миллиона баррелей собственной добычи нефти из-за санкций
Глубинное импортозамещение: АвтоВАЗ повысил цены на Lada второй раз за месяц
ОПУ на заявления РФ по нейтралитету: “Модель может быть только “украинской”
Последние новости
20:31
обновлено от 18:01УП стали известны детали выезда Суркисов из Украины в начале войны: вывезли более 17 млн ​​долларов
20:29
МОН признало выборы президента НаУКМА и подписало контракт с Квитом
20:28
США отправляют в Украину советские системы ПВО – The Wall Street Journal
20:22
Зеленский: Компромиссы с РФ могут вынести на референдум
20:20
Активы "олигархов Путина" достигают 17 миллиардов долларов – расследование
20:07
Мировые цены на молоко растут из-за войны в Украине – FT
19:56
Глава МИД Латвии обратился к россиянам цитатой из фильма "Обычный фашизм"
19:36
Пользователи "Дии" смогут поуправлять "Байрактаром"
19:36
Логистический гигант Maersk решил полностью выйти из РФ
19:34
Зеленский: Чтобы выполнить ультиматум России, нужно всех нас уничтожить
Все новости...