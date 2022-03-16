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Украина как Швеция – в Кремле рассказали о возможных компромиссах с Киевом

Ирина БалачукСреда, 16 марта 2022, 11:20
Украина как Швеция – в Кремле рассказали о возможных компромиссах с Киевом
Дмитрий Песков. Фото Getty Images

В Кремле заявили, что могут рассматривать как компромисс с Киевом статус Украины как демилитаризованной страны с собственной армией по примеру Швеции.

Источник: РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Идея Украины как демилитаризованной страны с собственной армией по примеру Австрии или Швеции может рассматриваться как компромисс".

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Детали: Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что на переговорах Киев якобы предлагает для Украины австрийский или шведский вариант нейтралитета – демилитаризованное государство с собственной армией.

Прямая речь Мединского: "Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины".

В Офисе президента Украины заявили на это, что Украина требует особый вариант нейтралитета с юридически выверенными и не протокольными гарантиями безопасности.

Темы: Росcиявойна
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