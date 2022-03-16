Війна з РФ: з-за кордону повернулися вже 310 тисяч українців, більшість - чоловіки

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну з-за кордону повернулися більше 300 тисяч українців, більшість – чоловіки.

Джерело: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами речника ДПСУ, загальний пасажиропотік через кордон залишається інтенсивним, проте загалом він трішки зменшився. Якщо приміром на західній ділянці раніше він коливався на рівні 120 тисяч осіб за добу в обидва боки, то в останні дні - 90 тисяч осіб.

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На кордоні з Молдовою пасажиропотік значно менший. Звісно більшість громадян слідує на виїзд з України.

Пряма мова: "Загалом з 24 лютого 2,4 млн осіб перетнули кордон за межі держави, з яких 1,805 млн - українці.

В той же час, за цей період майже 310 тисяч українців перетнули кордон на вїзд. Більшість це чоловіки. Мету їхнього перетину кордону ми не фіксуємо, але непоодиноко у спілкуванні з прикордонниками вони говорять, що повертаються, аби стати на захист країни".