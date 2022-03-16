Война с РФ: из заграницы вернулись уже 310 тысяч украинцев, большинство – мужчины

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину из-за границы вернулось более 300 тысяч украинцев, большинство – мужчины.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам спикера ГПСУ, общий пассажиропоток через границу остается интенсивным, однако в целом он немного уменьшился. Если к примеру на западном участке раньше он колебался на уровне 120 тысяч человек в сутки в обе стороны, то в последние дни – 90 тысяч человек.

На границе с Молдовой пассажиропоток значительно меньше. Большинство граждан следует на выезд из Украины.

Прямая речь: "В общей сложности с 24 февраля 2,4 млн человек пересекли границу за пределы государства, из которых 1,805 млн – украинцы.

В то же время за этот период почти 310 тысяч украинцев пересекли границу на въезд. Большинство это мужчины. Цель их пересечения границы мы не фиксируем, но не редко в общении с пограничниками они говорят, что возвращаются, чтобы встать на защиту страны".