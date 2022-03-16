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Росіянам поки не вдається перекинути сирійців – радник Єрмака

"Українська правда"Середа, 16 березня 2022, 13:48

Країні-окупанту поки що не вдається перекинути найманців із Сирії та Лівії в Україну.

Джерело: Радник голови ОПУ Олексій Арестович, якого цитує "Інтерфакс"

Дослівно: "Щодо загальної ситуації навколо України та в найбільш її гарячих точках, то вони не змінилися протягом доби і не мають шансів на зміну, тому що Російська Федерація витратила свої ресурси. Спроби перекинути своїх найманців із Сирії та Лівії, рештки своїх підрозділів із Далекого Сходу поки що їм не вдаються". 

Деталі: Арестович пояснив, що у росіян почали закінчуватися резерви. 

Що передувало: Російські окупанти почали формувати загони найманців, які за винагороду готові виконувати злочинні накази російських командирів.

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Теми: Офіс президентавійнаСирія
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