Країні-окупанту поки що не вдається перекинути найманців із Сирії та Лівії в Україну.

Джерело: Радник голови ОПУ Олексій Арестович, якого цитує "Інтерфакс"

Дослівно: "Щодо загальної ситуації навколо України та в найбільш її гарячих точках, то вони не змінилися протягом доби і не мають шансів на зміну, тому що Російська Федерація витратила свої ресурси. Спроби перекинути своїх найманців із Сирії та Лівії, рештки своїх підрозділів із Далекого Сходу поки що їм не вдаються".

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Деталі: Арестович пояснив, що у росіян почали закінчуватися резерви.

Що передувало: Російські окупанти почали формувати загони найманців, які за винагороду готові виконувати злочинні накази російських командирів.