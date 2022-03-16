Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіянам поки не вдається перекинути сирійців – радник Єрмака

"Українська правда"Середа, 16 березня 2022, 12:48

Країні-окупанту поки що не вдається перекинути найманців із Сирії та Лівії в Україну.

Джерело: Радник голови ОПУ Олексій Арестович, якого цитує "Інтерфакс"

Дослівно: "Щодо загальної ситуації навколо України та в найбільш її гарячих точках, то вони не змінилися протягом доби і не мають шансів на зміну, тому що Російська Федерація витратила свої ресурси. Спроби перекинути своїх найманців із Сирії та Лівії, рештки своїх підрозділів із Далекого Сходу поки що їм не вдаються". 

Реклама:

Деталі: Арестович пояснив, що у росіян почали закінчуватися резерви. 

Що передувало: Російські окупанти почали формувати загони найманців, які за винагороду готові виконувати злочинні накази російських командирів.

Теми: Офіс президентавійнаСирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Офіс президента
В ОП вважають поки неактуальною ратифікацію Римського статуту
Питання безпеки на Чернігівщині Зеленський доручив заступнику Єрмака
Росія атакувала Україну ракетами Х-101, в них досі є близько 30 іноземних мікросхем − Єрмак
Останні новини
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
Усі новини...
Реклама: