Стране-оккупанту пока не удается перебросить наемников из Сирии и Ливии в Украину.

Источник: Советник председателя ОПУ Алексей Арестович, которого цитирует "Интерфакс"

Дословно: "Если говорить об общей ситуации вокруг Украины и в наиболее ее горячих точках – то она не изменилась в течение суток и не имеет шансов на смену, потому что Российская Федерация потратила свои ресурсы".

"Попытки перебросить своих наемников из Сирии и Ливии, остатки своих подразделений из Дальнего Востока – пока им не удается".

Детали: Арестович объяснил, что у россиян начали заканчиваться резервы.

Что было ранее: Российские оккупанты начали формировать отряды наемников, которые за вознаграждение готовы выполнять преступные приказы русских командиров.