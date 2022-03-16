Россиянам пока не получается перебросить сирийцев – советник Ермака
Среда, 16 марта 2022, 12:48
Стране-оккупанту пока не удается перебросить наемников из Сирии и Ливии в Украину.
Источник: Советник председателя ОПУ Алексей Арестович, которого цитирует "Интерфакс"
Дословно: "Если говорить об общей ситуации вокруг Украины и в наиболее ее горячих точках – то она не изменилась в течение суток и не имеет шансов на смену, потому что Российская Федерация потратила свои ресурсы".
Реклама:
"Попытки перебросить своих наемников из Сирии и Ливии, остатки своих подразделений из Дальнего Востока – пока им не удается".
Детали: Арестович объяснил, что у россиян начали заканчиваться резервы.
Что было ранее: Российские оккупанты начали формировать отряды наемников, которые за вознаграждение готовы выполнять преступные приказы русских командиров.
ВИДЕО ДНЯ