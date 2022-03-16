Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россиянам пока не получается перебросить сирийцев – советник Ермака

"Украинская правда"Среда, 16 марта 2022, 12:48

Стране-оккупанту пока не удается перебросить наемников из Сирии и Ливии в Украину.

Источник: Советник председателя ОПУ Алексей Арестович, которого цитирует "Интерфакс"

Дословно: "Если говорить об общей ситуации вокруг Украины и в наиболее ее горячих точках – то она не изменилась в течение суток и не имеет шансов на смену, потому что Российская Федерация потратила свои ресурсы".

Реклама:

"Попытки перебросить своих наемников из Сирии и Ливии, остатки своих подразделений из Дальнего Востока – пока им не удается".

Детали: Арестович объяснил, что у россиян начали заканчиваться резервы.

Что было ранее: Российские оккупанты начали формировать отряды наемников, которые за вознаграждение готовы выполнять преступные приказы русских командиров.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Офис президентавойнаСирия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Офис президента
В ОП считают пока неактуальной ратификацию Римского статута
Вопросы безопасности на Черниговщине Зеленский поручил заместителю Ермака
Россия атаковала Украину ракетами Х-101, в них до сих пор есть около 30 иностранных микросхем − Ермак
Последние новости
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: