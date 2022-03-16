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Россиянам пока не получается перебросить сирийцев – советник Ермака

"Украинская правда"Среда, 16 марта 2022, 15:48

Стране-оккупанту пока не удается перебросить наемников из Сирии и Ливии в Украину.

Источник: Советник председателя ОПУ Алексей Арестович, которого цитирует "Интерфакс"

Дословно: "Если говорить об общей ситуации вокруг Украины и в наиболее ее горячих точках – то она не изменилась в течение суток и не имеет шансов на смену, потому что Российская Федерация потратила свои ресурсы".

"Попытки перебросить своих наемников из Сирии и Ливии, остатки своих подразделений из Дальнего Востока – пока им не удается".

Детали: Арестович объяснил, что у россиян начали заканчиваться резервы.

Что было ранее: Российские оккупанты начали формировать отряды наемников, которые за вознаграждение готовы выполнять преступные приказы русских командиров.

Темы: Офис президентавойнаСирия
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