Мер Скадовська записав відео. Каже, що нібито йому нічого не загрожує

Мер окупованого росіянами Скадовська Олександр Яковлєв записав відеозвернення, де заявив, що його нібито відпустили.

Джерело: Заява мера, яку він поширив у Facebook

Пряма мова: "З нами поспілкувалися. Уже мене відпустили. Зі мною все добре. Так само пообіцяли зараз відпустити і решту людей, з якими спілкуються.

Тому прошу заспокоюватися, нічого нам не загрожує і бути вдома й виконувати свою роботу".

Деталі: На відео мер виглядає достатньо стурбованим. Із запису незрозуміло, в якій обстановці він записував це звернення.

Що передувало: Повідомлялося, що російські військові викрали мера окупованого Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха.