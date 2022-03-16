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Мер Скадовська записав відео. Каже, що нібито йому нічого не загрожує

Роман КравецьСереда, 16 березня 2022, 13:36

Мер окупованого росіянами Скадовська Олександр Яковлєв записав відеозвернення, де заявив, що його нібито відпустили. 

Джерело: Заява мера, яку він поширив у Facebook

Пряма мова: "З нами поспілкувалися. Уже мене відпустили. Зі мною все добре. Так само пообіцяли зараз відпустити і решту людей, з якими спілкуються. 

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Тому прошу заспокоюватися, нічого нам не загрожує і бути вдома й виконувати свою роботу". 

Деталі: На відео мер виглядає достатньо стурбованим. Із запису незрозуміло, в якій обстановці він записував це звернення.

Що передувало: Повідомлялося, що російські військові викрали мера окупованого Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха.

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Теми: ХерсонХерсонська областьвійнаРосія
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