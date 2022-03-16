Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мер Скадовська записав відео. Каже, що нібито йому нічого не загрожує

Роман КравецьСереда, 16 березня 2022, 14:36

Мер окупованого росіянами Скадовська Олександр Яковлєв записав відеозвернення, де заявив, що його нібито відпустили. 

Джерело: Заява мера, яку він поширив у Facebook

Пряма мова: "З нами поспілкувалися. Уже мене відпустили. Зі мною все добре. Так само пообіцяли зараз відпустити і решту людей, з якими спілкуються. 

Тому прошу заспокоюватися, нічого нам не загрожує і бути вдома й виконувати свою роботу". 

Деталі: На відео мер виглядає достатньо стурбованим. Із запису незрозуміло, в якій обстановці він записував це звернення.

Що передувало: Повідомлялося, що російські військові викрали мера окупованого Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха.

Теми: ХерсонХерсонська областьвійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Медведєв: Росія може застосувати ядерну зброю у 4 випадках

Зброя Україні: у Німеччині відкинули звинувачення у зволіканні з поставками

Прем’єр Польщі: Все більше країн підтримують миротворчу місію в Україні

Росія стримує апетити: вже хоче не всю Україну, а лише схід – Reuters

фото, відеоУ день візиту Байдена тисячі людей вийшли на мітинг у Варшаві

Генштаб: РФ стягує додаткові артилерійські підрозділи до кордону

Усі новини...
Херсон
В окупованому Херсоні пускають маршрутки та відновлять торгівлю
На Херсонщині росіяни хочуть ввести в обіг рублі – місцевий депутат
Херсон: люди вийшли на мітинг, окупанти розпилили сльозогінний газ
Останні новини
09:38
У Росії під час ремонту ЗРК "Кинжал" та інших вкрали більше половини грошей
09:27
відеоУсик готується до бою з Джошуа, каже - це корисніше, ніж бути в Теробороні
09:18
У двох регіонах Німеччини почали карати за символ російських військ Z
09:05
фотоЧоловік назбирав снарядів у багажник, які потім здетонували – загинула людина
08:49
Медведєв: Росія може застосувати ядерну зброю у 4 випадках
08:36
Російські загарбники під час війни вбили 136 українських дітей, ще дві сотні поранені
08:20
фото Ворог обстріляв населений пункт на Коростенщині, зруйновані будинки
08:19
Зброя Україні: у Німеччині відкинули звинувачення у зволіканні з поставками
08:18
Не лише "Челсі": які європейські футбольні клуби росіян ще не під санкціями
07:53
У Мелітополі росіяни почали полювання на "фашистів" — тих, хто не хоче підкорятися Росії
Усі новини...