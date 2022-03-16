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Мэр Скадовска записал видео. Говорит, что якобы ему ничего не угрожает

Роман КравецСреда, 16 марта 2022, 14:36

Мэр оккупированного россиянами Скадовска Александр Яковлев записал видео, где заявил, что его якобы отпустили.

Источник: Заявление мэра, которое он распространил в Facebook

Прямая речь: "С нами пообщались. Уже меня отпустили. Со мной все хорошо. Также пообещали сейчас отпустить и остальных людей, с которыми общаются.

Поэтому, прошу успокаиваться, ничего нам не угрожает и быть дома, выполнять свою работу".

Детали: На видео мэр выглядит достаточно озабоченным. Из записи неясно, в какой обстановке он записывал это обращение.

Что было ранее: Сообщалось, что российские военные похитили мэра оккупированного Скадовска Александра Яковлева и его заместителя Юрия Палюха.

Темы: ХерсонХерсонская областьвойнаРосcия
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