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Росіяни викрали мера Скадовська та його заступника. Люди вийшли на мітинг

Олена РощінаСереда, 16 березня 2022, 12:22
Мер Скадовська Олександр Яковлєв, фото з його Facebook

Російські військові викрали мера окупованого Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха, заявив активіст Артем Костюченко. 

Джерело :Артем Костюченко у Facebook

Пряма мова: "Щойно (близько 11:00) з Скадовської міськради російські військові викрали мера Олександр Яковлєв та Юрія Палюха". 

Деталі: Костюченко закликав скадовчан зібратися на центральні площі о 12:00.

Люди прийшли і скандують "Русский солдат – фашист и оккупант", "Верните нашего мэра!", "Мэра!", "Мы его выбрали– это наш мэр". 

Також люди вигукують: “Скадовськ – це Україна”.

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Російські загарбники викрадають мерів українських міст, які не скоряються окупантам і не визнають російську владу. Так було в Запорізькій області, а тепер і в Херсонській. 

Передісторія:

  • 11 березня російські окупанти викрали міського голову захопленого Мелітополя Івана Федорова. Після цього депутатка від "Опозиційного блоку" Галина Данильченко заявила, що створює комітет народних обранців, який керуватиме Мелітополем.
  • 13 березня російські загарбники викрали Євгенія Матвєєва – міського голову Дніпрорудного, що в Запорізькій області.  
  • За даними Запорізької ОВА, росіяни вивезли мера Мелітополя Івана Федорова до окупованого 8 років тому Луганська. Міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв теж у полоні окупантів, але його доля невідома.
  • 10 березня окупанти викрали в Мелітополі депутатку Запорізької облради Лейлу Ібрагімову, однак згодом відпустили. Пізніше росіяни викрали активістку Ольгу Гайсумову, викрали голову районної ради Мелітополя Сергія Прийму та намагалися викрасти секретаря міськради Романа Романова.

Теми: Херсонська областьвійна
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