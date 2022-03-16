Росіяни викрали мера Скадовська та його заступника. Люди вийшли на мітинг
Російські військові викрали мера окупованого Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха, заявив активіст Артем Костюченко.
Джерело :Артем Костюченко у Facebook
Пряма мова: "Щойно (близько 11:00) з Скадовської міськради російські військові викрали мера Олександр Яковлєв та Юрія Палюха".
Деталі: Костюченко закликав скадовчан зібратися на центральні площі о 12:00.
Люди прийшли і скандують "Русский солдат – фашист и оккупант", "Верните нашего мэра!", "Мэра!", "Мы его выбрали– это наш мэр".
Також люди вигукують: “Скадовськ – це Україна”.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"
Російські загарбники викрадають мерів українських міст, які не скоряються окупантам і не визнають російську владу. Так було в Запорізькій області, а тепер і в Херсонській.
Передісторія:
- 11 березня російські окупанти викрали міського голову захопленого Мелітополя Івана Федорова. Після цього депутатка від "Опозиційного блоку" Галина Данильченко заявила, що створює комітет народних обранців, який керуватиме Мелітополем.
- 13 березня російські загарбники викрали Євгенія Матвєєва – міського голову Дніпрорудного, що в Запорізькій області.
- За даними Запорізької ОВА, росіяни вивезли мера Мелітополя Івана Федорова до окупованого 8 років тому Луганська. Міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв теж у полоні окупантів, але його доля невідома.
- 10 березня окупанти викрали в Мелітополі депутатку Запорізької облради Лейлу Ібрагімову, однак згодом відпустили. Пізніше росіяни викрали активістку Ольгу Гайсумову, викрали голову районної ради Мелітополя Сергія Прийму та намагалися викрасти секретаря міськради Романа Романова.