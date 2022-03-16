Росіяни викрали мера Скадовська та його заступника. Люди вийшли на мітинг

Мер Скадовська Олександр Яковлєв, фото з його Facebook

Російські військові викрали мера окупованого Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха, заявив активіст Артем Костюченко.

Джерело :Артем Костюченко у Facebook

Пряма мова: "Щойно (близько 11:00) з Скадовської міськради російські військові викрали мера Олександр Яковлєв та Юрія Палюха".

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Деталі: Костюченко закликав скадовчан зібратися на центральні площі о 12:00.

Люди прийшли і скандують "Русский солдат – фашист и оккупант", "Верните нашего мэра!", "Мэра!", "Мы его выбрали– это наш мэр".

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Також люди вигукують: “Скадовськ – це Україна”.

Російські загарбники викрадають мерів українських міст, які не скоряються окупантам і не визнають російську владу. Так було в Запорізькій області, а тепер і в Херсонській.

Передісторія: