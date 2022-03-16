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У Лаврова кажуть, що нібито на переговорах говорять і про скасування санкцій щодо РФ

Роман КравецьСереда, 16 березня 2022, 14:40

У російському МЗС намагаються переконувати, що питання можливого скасування санкцій щодо РФ обговорюються на переговрах України та Росії. В Україні цю інформацію спростовують.

Джерело: "РИА Новости" у Telegram з посиланням на заяву російського МЗС

Деталі: МЗС РФ стверджує, що нібито питання скасування "антиросійських санкцій" обговорюється у комплексі з іншими питаннями на російсько-українських переговорах.

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Натомість джерела УП в українських дипломатичних колах цю інформацію спростовують.

Дослівно: "Ми цього не обгорюємо. Це їхні вимоги". 

Що передувало: Глава делегації РФ у переговорах з Україною Володимир Мединський раніше заявив, що Україна нібито пропонувала "австрійський" чи "шведський" варіант нейтралітету. 

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Натомість в Офісі президента швидко відреагували, що така модель може бути лише "українською" і лише з юридично вивіреними гарантіями безпеки.

Теми: ЛавровРосіявійна
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