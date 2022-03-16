У Лаврова говорят, что якобы на переговорах говорят и об отмене санкций в отношении РФ

В российском МИДе пытаются убеждать, что вопросы возможной отмены санкций в отношении РФ обсуждаются на переговорах Украины и России. В Украине эту информацию опровергают.

Источник: "РИА Новости" в Telegram со ссылкой на заявление российского МИД

Детали: МИД РФ утверждает, что якобы вопрос отмены "антироссийских санкций" обсуждается в комплексе с другими вопросами на российско-украинских переговорах.

В то же время источники УП в украинских дипломатических кругах эту информацию опровергают.

Дословно: "Мы этого не обгораем. Это их требования".

Что было ранее: Глава делегации РФ в переговорах с Украиной Владимир Мединский ранее заявил, что Украина якобы предлагала "австрийский" или "шведский" вариант нейтралитета.

В Офисе президента быстро отреагировали, что такая модель может быть только "украинской" и только с юридически выверенными гарантиями безопасности.