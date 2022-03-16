Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Лаврова говорят, что якобы на переговорах говорят и об отмене санкций в отношении РФ

Роман КравецСреда, 16 марта 2022, 15:40

В российском МИДе пытаются убеждать, что вопросы возможной отмены санкций в отношении РФ обсуждаются на переговорах Украины и России. В Украине эту информацию опровергают.

Источник: "РИА Новости" в Telegram со ссылкой на заявление российского МИД

Детали: МИД РФ утверждает, что якобы вопрос отмены "антироссийских санкций" обсуждается в комплексе с другими вопросами на российско-украинских переговорах.

В то же время источники УП в украинских дипломатических кругах эту информацию опровергают.

Дословно: "Мы этого не обгораем. Это их требования".

Что было ранее: Глава делегации РФ в переговорах с Украиной Владимир Мединский ранее заявил, что Украина якобы предлагала "австрийский" или "шведский" вариант нейтралитета.

В Офисе президента быстро отреагировали, что такая модель может быть только "украинской" и только с юридически выверенными гарантиями безопасности.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: ЛавровРосcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Яхта Абрамовича сбежала от санкций в Бодрум: ее блокировали украинские яхтсмены

обновлено от 18:01УП стали известны детали выезда Суркисов из Украины в начале войны: вывезли более 17 млн ​​долларов

Зеленский: Компромиссы с РФ могут вынести на референдум

Зеленский: Чтобы выполнить ультиматум России, нужно всех нас уничтожить

Мариуполь: россияне обстреляли эвакуационные автобусы с детьми, есть пострадавшие

Россия отказалась от переговоров с Японией о спорных Курилах

Все новости...
Лавров
Лавров о переговорах: Есть определенная надежда на компромисс
Лавров заявил о возможности встречи Путина с Зеленским
Лавров признался, что Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе
Последние новости
23:41
Все говорили, что мне нужно срочно уехать – Зеленский
23:41
Греческий дипломат о Мариуполе: То, что я видел, надеюсь, никто никогда не увидит
23:30
Банк BNP Paribas приостанавливает работу в РФ
23:19
Есть страны НАТО, которые готовы делать для Украины все, что и для членов Альянса – Зеленский
23:12
дополненоЗеленский: Без встречи с Путиным непонятно, на что готова Россия
23:08
Отставной генерал США объяснил, почему РФ потеряла так много генералов в Украине
23:08
США не уверены, что РФ стреляет по Украине гиперзвуковыми ракетами – Reuters
23:07
Венгрия против санкций ЕС по газу РФ, бесполетной зоны над Украиной и миротворцев
23:00
В Закарпатье венгерская громада помогла выявить спецоперацию ФСБ
22:44
Гибралтар арестовал яхту российского миллиардера Пумпянского
Все новости...