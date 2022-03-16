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Майже тисячу російських військових взято у полон

"Українська правда"Середа, 16 березня 2022, 18:01

Україна взяла в полон близько тисячі російських військовослужбовців.

Джерело: Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом, якого цитує "Укрінформ"

Дослівно: "Всі розуміють, що відбувається. Є люди, є до тисячі вже полонених, є свідки, є відеосвідчення, є все".

Деталі: Президент наголосив, що всі злочинці, які принесли страждання Україні і забрали життя людей, повинні бути притягнуті до відповідальності.

Що передувало: Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан вирішив почати розслідування щодо скоєння Росією воєнного злочину й злочину проти людства в Україні.

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Теми: полоненіРосіяГаазький трибуналЗеленський
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