Почти тысяча российских военных взята в плен

Украина взяла в плен около тысячи российских военнослужащих.

Источник: Президент Владимир Зеленский во время встречи с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом, которого цитирует "Укринформ"

Дословно: "Все понимают, что происходит. Есть люди, есть до тысячи уже пленных, есть свидетели, есть видеосвидетельства, есть все".

Детали: Президент подчеркнул, что все преступники, которые принесли страдания Украине и унесли жизни людей, должны быть привлечены к ответственности.

Что было ранее: Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан решил начать расследование относительно совершения Россией военных преступлений и преступлений против человечества в Украине.