Почти тысяча российских военных взята в плен
Среда, 16 марта 2022, 15:01
Украина взяла в плен около тысячи российских военнослужащих.
Источник: Президент Владимир Зеленский во время встречи с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом, которого цитирует "Укринформ"
Дословно: "Все понимают, что происходит. Есть люди, есть до тысячи уже пленных, есть свидетели, есть видеосвидетельства, есть все".
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Детали: Президент подчеркнул, что все преступники, которые принесли страдания Украине и унесли жизни людей, должны быть привлечены к ответственности.
Что было ранее: Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан решил начать расследование относительно совершения Россией военных преступлений и преступлений против человечества в Украине.