Зеленський запропонував американцям створити новий союз

Президент Володимир Зеленський запропонував США створити новий союз - United for peace, який матиме змогу за 24 години надавати усю необхідну допомогу.

Джерело: Зеленський під час виступу в Конгресі США

Пряма мова Зеленського: "Повномасштабне російське вторгнення в Україну почалося 24-го лютого. І було би справедливо, якби воно завершилось за добу. За 24 години. Щоб зло було одразу покарано. Сьогодні світ не має таких інструментів.

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Війни минулого спонукали наших попередників створювати інституції, які повинні бути захищати нас від війни. Але... Вони не працюють.

Ми це бачимо. Ви це бачите. А отже, потрібні нові інституції, нові союзи. І ми пропонуємо.

Пропонуємо створити об’єднання – U-24. United for peace. Союз відповідальних держав, які мають силу і совість, щоб зупиняти конфлікти. Негайно. За 24 години надавати усю необхідну допомогу. Якщо треба – то зброю. Якщо треба – то санкції. Гуманітарну підтримку, політичну підтримку, фінанси.

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Окрім цього, таке об’єднання могло б надавати допомогу й тим, хто переживає стихійні лиха, техногенні катастрофи, хто став жертвою гуманітарної кризи або епідемії".