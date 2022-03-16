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Зеленський запропонував американцям створити новий союз

Роман ПетренкоСереда, 16 березня 2022, 16:24

Президент Володимир Зеленський запропонував США створити новий союз - United for peace, який матиме змогу за 24 години надавати усю необхідну допомогу.

Джерело: Зеленський під час виступу в Конгресі США

Пряма мова Зеленського: "Повномасштабне російське вторгнення в Україну почалося 24-го лютого. І було би справедливо, якби воно завершилось за добу. За 24 години. Щоб зло було одразу покарано. Сьогодні світ не має таких інструментів.

Війни минулого спонукали наших попередників створювати інституції, які повинні бути захищати нас від війни. Але... Вони не працюють.

Ми це бачимо. Ви це бачите. А отже, потрібні нові інституції, нові союзи. І ми пропонуємо.

Пропонуємо створити об’єднання – U-24. United for peace. Союз відповідальних держав, які мають силу і совість, щоб зупиняти конфлікти. Негайно. За 24 години надавати усю необхідну допомогу. Якщо треба – то зброю. Якщо треба – то санкції. Гуманітарну підтримку, політичну підтримку, фінанси.

Окрім цього, таке об’єднання могло б надавати допомогу й тим, хто переживає стихійні лиха, техногенні катастрофи, хто став жертвою гуманітарної кризи або епідемії".

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Теми: ЗеленськийСШАдипломатичні відносинивійна
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