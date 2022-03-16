Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський запропонував американцям створити новий союз

Роман ПетренкоСереда, 16 березня 2022, 15:24
Зеленський запропонував американцям створити новий союз

Президент Володимир Зеленський запропонував США створити новий союз - United for peace, який матиме змогу за 24 години надавати усю необхідну допомогу.

Джерело: Зеленський під час виступу в Конгресі США

Пряма мова Зеленського: "Повномасштабне російське вторгнення в Україну почалося 24-го лютого. І було би справедливо, якби воно завершилось за добу. За 24 години. Щоб зло було одразу покарано. Сьогодні світ не має таких інструментів.

Реклама:

Війни минулого спонукали наших попередників створювати інституції, які повинні бути захищати нас від війни. Але... Вони не працюють.

Ми це бачимо. Ви це бачите. А отже, потрібні нові інституції, нові союзи. І ми пропонуємо.

Пропонуємо створити об’єднання – U-24. United for peace. Союз відповідальних держав, які мають силу і совість, щоб зупиняти конфлікти. Негайно. За 24 години надавати усю необхідну допомогу. Якщо треба – то зброю. Якщо треба – то санкції. Гуманітарну підтримку, політичну підтримку, фінанси.

ВІДЕО ДНЯ

Окрім цього, таке об’єднання могло б надавати допомогу й тим, хто переживає стихійні лиха, техногенні катастрофи, хто став жертвою гуманітарної кризи або епідемії".

Теми: ЗеленськийСШАдипломатичні відносинивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
Усі новини...
Реклама: