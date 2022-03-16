Зеленский предложил американцам создать новый союз

Президент Владимир Зеленский предложил США создать новый союз - United for peace, который сможет за 24 часа оказывать всю необходимую помощь.

Источник: Зеленский во время выступления в Конгрессе США

Прямая речь Зеленского: "Полномасштабное российское вторжение в Украину началось 24 февраля. И было бы справедливо, если бы оно завершилось через сутки. Через 24 часа. Чтобы зло было сразу наказано. Сегодня у мира нет таких инструментов.

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Войны прошлого побуждали наших предшественников создавать институты, которые должны защищать нас от войны. Но… Они не работают.

Мы видим это. Вы это видите. Следовательно, нужны новые институты, новые союзы. И мы предлагаем.

Предлагаем создать объединение – U-24. United for peace. Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты. Немедленно. За 24 часа оказывать всю необходимую помощь. Если нужно – то оружие. Если нужно – то санкции. Гуманитарная поддержка. Политическая поддержка, деньги.

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Кроме того, такое объединение могло бы оказывать помощь и тем, кто переживает стихийные бедствия, техногенные катастрофы. Кто стал жертвой гуманитарного кризиса или эпидемии".