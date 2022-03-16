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Зеленский предложил американцам создать новый союз

Роман ПетренкоСреда, 16 марта 2022, 16:24

Президент Владимир Зеленский предложил США создать новый союз - United for peace, который сможет за 24 часа оказывать всю необходимую помощь.

Источник: Зеленский во время выступления в Конгрессе США

Прямая речь Зеленского: "Полномасштабное российское вторжение в Украину началось 24 февраля. И было бы справедливо, если бы оно завершилось через сутки. Через 24 часа. Чтобы зло было сразу наказано. Сегодня у мира нет таких инструментов.

Войны прошлого побуждали наших предшественников создавать институты, которые должны защищать нас от войны. Но… Они не работают.

Мы видим это. Вы это видите. Следовательно, нужны новые институты, новые союзы. И мы предлагаем.

Предлагаем создать объединение – U-24. United for peace. Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты. Немедленно. За 24 часа оказывать всю необходимую помощь. Если нужно – то оружие. Если нужно – то санкции. Гуманитарная поддержка. Политическая поддержка, деньги.

Кроме того, такое объединение могло бы оказывать помощь и тем, кто переживает стихийные бедствия, техногенные катастрофы. Кто стал жертвой гуманитарного кризиса или эпидемии".

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Темы: ЗеленскийСШАдипломатические отношениявойна
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