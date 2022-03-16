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СБУ: військові РФ в Україні – без їжі й води, а їхні дружини страждають без Pepsi й McDonald's

Валентина РоманенкоСереда, 16 березня 2022, 15:46
СБУ: військові РФ в Україні – без їжі й води, а їхні дружини страждають без Pepsi й McDonald's

Російські загарбники в Україні не мають їжі та води, а сухпайок  ділять на двох, в той час як їхні дружини страждають від того, що західні бренди йдуть з Росії через війну.

Джерело: аудіозапис теелфонної розмови, оприлюднений СБУ

Дослівно СБУ: Росіяни нарешті усвідомлюють, що для них скінчилося звичайне життя.

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Але для деяких це усвідомлення дуже дивне: бо відсутність "Пепсі-коли" для дружини загарбника – не менш болюча тема, ніж те, що її чоловік на війні в Україні і може тут загинути.

Про це свідчать перехоплені СБУ розмови окупантів з їхніми рідними.

Російський загарбник каже, що "Їжі немає, води нема. Залишився один сухпайок на двох. Більше нічого нема. Ми не бачимо сенсу перебування тут: провіанту немає, боєзапасів немає, солярки немає".

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Натомість його дружина відповідає, що в них також все погано, бо немає "пепсі-коли", "зари" і "бершки".

Теми: СБУРосіявійна
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