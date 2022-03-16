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СБУ: военные РФ в Украине – без еды и воды, а их жены страдают без Pepsi и McDonald's

Валентина РоманенкоСреда, 16 марта 2022, 16:46

Российские захватчики в Украине не имеют пищи и воды, а сухпаек делят на двоих, в то время как их жены страдают от того, что западные бренды уходят из России из-за войны.

Источник: аудиозапись телефонного разговора, обнародованная СБУ

Дословно СБУ: "Россияне наконец-то осознают, что для них кончилась обычная жизнь.

Но для некоторых это осознание очень странное: потому что отсутствие "пепси-колы" для жены захватчика – не менее болезненная тема, чем то, что ее муж на войне в Украине может погибнуть.

Об этом свидетельствуют перехваченные СБУ разговоры оккупантов с их родными.

Российский захватчик говорит, что "Еды нет, воды нет. Остался один сухпаек на двоих. Больше ничего нет. Мы не видим смысла нахождения здесь: провианта нет, боезапасов нет, солярки нет".

Его жена отвечает, что у них тоже все плохо, потому что нет "пепси-колы", "зары" и "бершки".

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Темы: СБУРосcиявойна
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