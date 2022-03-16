Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ: военные РФ в Украине – без еды и воды, а их жены страдают без Pepsi и McDonald's

Валентина РоманенкоСреда, 16 марта 2022, 15:46
СБУ: военные РФ в Украине – без еды и воды, а их жены страдают без Pepsi и McDonald's

Российские захватчики в Украине не имеют пищи и воды, а сухпаек делят на двоих, в то время как их жены страдают от того, что западные бренды уходят из России из-за войны.

Источник: аудиозапись телефонного разговора, обнародованная СБУ

Дословно СБУ: "Россияне наконец-то осознают, что для них кончилась обычная жизнь.

Реклама:

Но для некоторых это осознание очень странное: потому что отсутствие "пепси-колы" для жены захватчика – не менее болезненная тема, чем то, что ее муж на войне в Украине может погибнуть.

Об этом свидетельствуют перехваченные СБУ разговоры оккупантов с их родными.

Российский захватчик говорит, что "Еды нет, воды нет. Остался один сухпаек на двоих. Больше ничего нет. Мы не видим смысла нахождения здесь: провианта нет, боезапасов нет, солярки нет".

ВИДЕО ДНЯ

Его жена отвечает, что у них тоже все плохо, потому что нет "пепси-колы", "зары" и "бершки".

Темы: СБУРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
СБУ
СБУ атаковала аэродром в Курске 27 августа картонными дронами – источники
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
Последние новости
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: