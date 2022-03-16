Син російського віце-губернатора РФ приїхав воювати в Україну й був убитий

23-річний син віце-губернатора Ненецького автономного округу РФ Георгій Дудоров загинув у війні в Україні.

Джерело: РБК, 29.ru, СК Росії.

Деталі: Дудоров був заступником командира розвідроти з військово-політичної роботи 137 полку 106-ї Тульської гвардійської парашутно-десантної дивізії, а також був випускником кадетського корпусу Слідчого комітету.

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У СК РФ повідомили, що 6 березня військовий "трагічно загинув під час виконання бойового завдання під час спеціальної операції".