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Син російського віце-губернатора РФ приїхав воювати в Україну й був убитий

Середа, 16 березня 2022, 17:38

23-річний син віце-губернатора Ненецького автономного округу РФ Георгій Дудоров загинув у війні в Україні.

Джерело: РБК, 29.ru, СК Росії.

Деталі: Дудоров був заступником командира розвідроти з військово-політичної роботи 137 полку 106-ї Тульської гвардійської парашутно-десантної дивізії, а також був випускником кадетського корпусу Слідчого комітету.

У СК РФ повідомили, що 6 березня військовий "трагічно загинув під час виконання бойового завдання під час спеціальної операції".

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Теми: Росіявійнаармія
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