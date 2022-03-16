Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Син російського віце-губернатора РФ приїхав воювати в Україну й був убитий

Середа, 16 березня 2022, 16:38

23-річний син віце-губернатора Ненецького автономного округу РФ Георгій Дудоров загинув у війні в Україні.

Джерело: РБК, 29.ru, СК Росії.

Деталі: Дудоров був заступником командира розвідроти з військово-політичної роботи 137 полку 106-ї Тульської гвардійської парашутно-десантної дивізії, а також був випускником кадетського корпусу Слідчого комітету.

Реклама:

У СК РФ повідомили, що 6 березня військовий "трагічно загинув під час виконання бойового завдання під час спеціальної операції".

Теми: Росіявійнаармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
Китай не пускає російських туристів всупереч домовленостям про безвіз
У Данії скоротять штат російського посольства  
Путін заявив, що скоро зустрінеться з лідером Китаю
Останні новини
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
Усі новини...
Реклама: