Сын российского вице-губернатора РФ приехал воевать в Украину и был убит

23-летний сын вице-губернатора Ненецкого автономного округа РФ Георгий Дудоров погиб в войне в Украине.

Источник: РБК, 29.ru, СК России.

Детали: Дудоров был заместителем командира разведроты по военно-политической работе 137-го полка 106-й Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии и являлся выпускником кадетского корпуса Следственного комитета.

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В СК РФ сообщили, что 6 марта военный "трагически погиб при выполнении боевого задания во время специальной операции".