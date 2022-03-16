Сын российского вице-губернатора РФ приехал воевать в Украину и был убит
Среда, 16 марта 2022, 16:38
23-летний сын вице-губернатора Ненецкого автономного округа РФ Георгий Дудоров погиб в войне в Украине.
Источник: РБК, 29.ru, СК России.
Детали: Дудоров был заместителем командира разведроты по военно-политической работе 137-го полка 106-й Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии и являлся выпускником кадетского корпуса Следственного комитета.
Реклама:
В СК РФ сообщили, что 6 марта военный "трагически погиб при выполнении боевого задания во время специальной операции".